Luxemburg: Fahranfänger überholt Polizei mit 77 Stundenkilometern zu viel auf dem Tacho

Seinen Führerschein dürfte der Temposünder nur kurz in seinem Besitz behalten.

Am Dienstagabend, gegen 21 Uhr, dürften die Beamten der Police Grand-Ducale nicht schlecht gestaunt haben, als an ihnen ein Autofahrer mit deutlich zu viel auf dem Tacho vorbei gerast ist. Auf dem Baustellen-Abschnitt auf der A4 von Esch nach Luxemburg gilt eigentlich Tempolimit 90. Wie die Polizei am Mittwochmittag mitteilt, hat sie auf Höhe Steinbrücken ein Fahrer mit satten 167 Stundenkilometern überholt.