Verkehrsbehinderungen erwartet : Fahrbahndecke eines A6-Abschnitts wird erneuert

LUXEMBURG – Ab Freitagnachmittag müssen Autofahrer auf der A6 zwischen der belgisch-luxemburgischen Grenze und dem Autobahnkreuz Steinfort Verzögerungen einplanen.

Die Straßenbauverwaltung kündigt für das kommende Wochenende Bauarbeiten auf der A6 an. Ab Freitagabend, 6. Mai gegen 22 Uhr, bis Sonntagabend 18 Uhr, soll in Richtung Gaspericher Kreuz auf dem Teilstück zwischen der belgisch-luxemburgischen Grenze und dem Autobahnkreuz Steinfort die Fahrbahndecke erneuert werden, heißt es in der Mitteilung am heutigen Mittwoch.