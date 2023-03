An der Grenze zu Deutschland: Fahrbahninstandsetzung bringt Verkehrseinschränkungen auf der A64 mit sich

Infolge notwendiger Instandsetzungsarbeiten an der Autobahn A64 in Richtung Luxemburg wird in den kommenden drei Wochen an mehreren Tagen je ein Fahrstreifen für den Verkehr gesperrt sein, wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mitteilt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Anschlussstelle (AS) Trier und dem Rastplatz Sauertal an der deutsch-luxemburgischen Grenze.