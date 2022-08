Mobilität: Fahren bald mehr Züge zwischen Belgien und Luxemburg?

Gute Nachrichten für alle, die jeden Tag mit dem Zug von Belgien nach Luxemburg fahren! Infrabel, das belgische Unternehmen, das für die Instandhaltung und den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur zuständig ist, weihte am Freitagmorgen in Heinsch (Gemeinde Arlon) das Traktionsunterwerk ein. Dieses hat eine Hauptstromquelle mit 25.000 Volt für die Strecke 162 von Namur nach Sterpenich.

«Kapazität nach Luxemburg erhöhen»

Damit eröffnen sich neue Perspektiven. «Das wird die Dinge in Bezug auf das rollende Material erleichtern», fährt Mathieu Rosion fort. «Die Arbeiten hier in Heinsch haben vor etwa drei Jahren begonnen und die gesamte Anlage hat etwa 5 Millionen Euro gekostet».

Diese Investition und Modernisierungsarbeiten freuen auch François Bausch, den luxemburgischen Minister für Mobilität. «Ich kann die belgischen Freunde nur dazu beglückwünschen, dass sie diese Investition getätigt haben», vertraute er uns vor Ort an. «Dadurch wird die Kapazität auf diesem Abschnitt erhöht. So werden wir neue Optionen für die belgischen Grenzgänger haben. So könnte man einige CFL-Züge über Arlon hinaus in Richtung Stockem verlängern, einer Region, in der sich viele belgische Grenzgänger befinden».