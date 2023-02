Strafverfahren möglich : Fahrer aus Luxemburg rast 111 Stundenkilometer zu schnell

Beamte der Polizeidirektion Wittlich haben am Freitagnachmittag auf der Autobahn kurz vor der Sauertalbrücke eine Radarkontrolle durchgeführt. Die Brücke überspannt die Sauer und geht von der deutschen A64 in die luxemburgische A1 über. Zulässig ist dort maximal Tempo 100. Wie die Polizei am Montag in ihrer Mitteilung vorrechnet, habe es über die Dauer der Kontrolle durchschnittlich nicht mal eine Minute gedauert, bis ein erneuter Geschwindigkeitsverstoß festgestellt worden sei.