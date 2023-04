Kirchberg: Fahrer rammt Betonschutzmauer auf «Rout Bréck»

Auf dem Boulevard Schuman war die Straße in Richtung Glacis eine Stunde lang gesperrt.

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Unfall auf der Roten Brücke in Kirchberg wurde eine Person verletzt.

LUXEMBURG – Ein Autofahrer ist am Mittwoch gegen 10 Uhr mit der Betonschutzmauer der Großherzogin-Charlotte-Brücke in Kirchberg kollidiert, nachdem er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte.

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auf dem Boulevard Schuman war die Straße in Richtung Glacis eine Stunde lang gesperrt, es wurde eine Umleitung eingerichtet. Der Verkehr konnte auf einer Spur wieder aufgenommen werden, so die Polizei.