Rumänien : Fahrer rast in Tor der russischen Botschaft in Bukarest – tot

In Bukarest hat am Mittwochmorgen ein Auto das Tor der russischen Botschaft gerammt. Der Lenker des Fahrzeugs verstarb.

Ein Auto hat in der rumänischen Hauptstadt Bukarest das Tor der russischen Botschaft gerammt. Das Auto sei in Flammen aufgegangen und der Fahrer ums Leben gekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.