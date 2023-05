USA: Fahrer tauscht Platz mit dem Hund, damit seine Trunkenheit nicht auffällt

Der skurrile Vorfall ereignete sich am vergangenen Samstag gegen 23.30 Uhr, wie das Springfield Police Departement (SPD) in einem Facebook-Beitrag mitteilt. Demnach beobachteten die Polizisten ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit.

Zwei aktive Haftbefehle

Weit kam er allerdings nicht. Der Mann wurde in einem Umkreis von etwa 20 Metern um das Fahrzeug festgenommen, berichtet das SPD weiter. Es stellte sich heraus, dass der Mann von Las Animas nach Pueblo gefahren war und sich in Springfield verfahren hatte. Außerdem wurde festgestellt, dass gegen den Mann zwei aktive Haftbefehle aus Pueblo vorlagen.

«Dem Hund droht keine Anklage»

Der Mann wurde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt und kam daraufhin aufgrund der Haftbefehle in ein Gefängnis. Nun hat er weitere Anklagen am Hals: Fahren unter Alkoholeinfluss, Fahren bei eingeschränkter Fahrtüchtigkeit, Fahren unter Fahrverbot, Geschwindigkeitsüberschreitung von bis zu 24 Stundenkilometern und Widerstand gegen die Festnahme.