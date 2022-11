Autounfälle in Luxemburg : Fahrer übersieht anderen Verkehrsteilnehmer beim Abbiegen

LUXEMBURG – Am heutigen Mittwoch sind die Behörden schon zweimal wegen Unfällen auf Luxemburgs Straßen auf Trab gehalten worden. Schwer verletzt wurde keines der Unfallopfer.

Am heutigen Mittwochmorgen sind auf der N7 in Höhe Mersch zwei Pkw kollidiert. Laut Polizeimeldung wollte der Unfallverursacher auf die A7 abbiegen und übersah dabei das ihm entgegenkommende Fahrzeug. Beide Fahrer seien unverletzt geblieben, jedoch vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden. Bis 9 Uhr blieb die Ausfahrt Merscherberg aus Richtung Norden gesperrt. Dies war jedoch nicht der erste Autounfall, der sich am Mittwoch ereignet hat.