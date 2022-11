Luxemburg : Fahrer verunglückt auf CR134 – Alkoholtest fällt positiv aus

Zwischen Gostingen und Ehnen ist am Donnerstagnachmittag gegen 16.40 Uhr auf dem CR134 ein Fahrzeug von der Straße abgekommen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert, schreibt die Police Grand-Ducale in ihrer Mitteilung am Freitag.