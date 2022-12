Lebensgefährlich verletzt : Fahrer wird bei Unfall auf CR306 aus dem Auto geschleudert

LUXEMBURG – Mit lebensgefährlichen Verletzungen hat ein Autofahrer in der Nacht auf Montag ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Sein Wagen hatte sich mehrfach überschlagen.

In der Nacht auf Montag ist ein Autofahrer auf dem CR306 zwischen Bissen und Vichten verunglückt und aus seinem Fahrzeug geschleudert worden. Wie die Police Grand-Ducale am Vormittag mitteilt, sei der Mann gegen 1.30 Uhr nach einer Kurve von der Straße abgekommen. Demnach überschlug das Fahrzeug sich mehrmals und kam in einem Straßengraben zum Stehen.