Luxemburg : Autofahrer verletzt zwei Disco-Besucher schwer und flüchtet

WEILER ZUM TURM – Am frühen Montagmorgen hat ein Autofahrer insgesamt drei Personen angefahren. Zwei davon wurden «sehr schwer verletzt», wie die Polizei am Montagabend mitteilt.

Drei Fußgänger sind am Montagmorgen gegen 4.30 Uhr in der Nähe einer Disco in Schlammestee in der Gemeinde Weiler zum Turm von einem Pkw angefahren worden. Wie die Polizei am Montagabend mitteilt, seien alle drei Personen verletzt worden, zwei davon «sehr schwer».