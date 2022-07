Luxemburg : Fahrerin steuert Auto unter Alkohol- und Drogeneinfluss in Kreisverkehr

Die Nacht von Samstag auf Sonntag war für die Rettungsdienste und die Polizei alles andere als erholsam. So ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 6.45 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr Raemerich in Esch. Ein von der A4 kommendes Auto dachte offensichtlich nicht daran, zu bremsen, als es das Ende der Autobahn erreichte. Das Auto raste mit hoher Geschwindigkeit über die Grünfläche des Kreisverkehrs und krachte dann in eine Mauer, wie die Polizei berichtet.