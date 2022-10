Luxemburg : Fahrgast schlug auf Busfahrer ein

Am vergangenen Freitag hat in Ettelbrück ein Fahrgast gegen 12.45 Uhr einen Busfahrer an der Place de la gare angegriffen. Die Polizei teilte am Samstag mit, dass der Busfahrer nach mehreren Schlägen nicht mehr habe weiterfahren können.