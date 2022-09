Neu Delhi : Fahrgeschäft auf Jahrmarkt in Indien kracht 15 Meter in die Tiefe

Nach einem schweren Unfall mit einem Fahrgeschäft in Indien sind drei Männer festgenommen worden. Bei dem Unfall mit einem Freifallturm bei einem Fest seien zehn Fahrgäste schwer und weitere leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Plattform des Turms sei mit mehr als 50 Fahrgästen am Sonntag rund 15 Meter in die Tiefe gekracht. Einige von ihnen seien dabei aus ihren Sitzen geflogen. Videoaufnahmen des Vorfalls im Bundesstaat Punjab gingen viral.