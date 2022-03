Formel 1 : «Fahrt nicht auf unserem Blut»

Demonstranten in Bahrain nutzen den kommenden Formel-1-GP für Proteste gegen Menschenrechtsverletzungen im Golfstaat. Sie werden täglich intensiver.

«Fahrt nicht auf unser Blut» fordern die Demonstranten in Bahrein. Gestern flammten die Proteste erneut auf, nachdem am Dienstag die Polizei eine Schule stürmte, in der Schüler für die Freilassung eines Mitschüler demonstrierten, der bei Protesten am Montag verhaftet worden war. Dabei kam es zu Straßenschlachten, die Polizei setzte Tränengas ein. Am Sonntag war zudem eine Autobombe im Finanzdistrikt der Hauptstadt Manama explodiert, ohne dass dabei jemand zu Schaden kam.