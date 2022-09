Fairtrade Lëtzebuerg und Cactus: Plastikschleuder «Banane» soll ökologischer werden

Um in Ruhe wachsen zu können, wird Bananen drei Monate lang eine Einweg-Plastiktüte übergestülpt. Oftmals wird dieser Schutz vergraben, verbrannt oder auf einer Mülldeponie entsorgt. Jedes Jahr kommen so 400 Tonnen Plastiktüten bei der Bananenproduktion zusammen.

«Unser Ziel ist Null Plastik», erklärt Jean-Louis Zeien, Vorsitzender der NGO Fairtrade Lëtzebuerg. «Wenn wir das nicht schaffen, müssen wir eine Lösung finden, um das Plastik als Rohstoff wiederzuverwenden.» Dazu hat Fairtrade Lëtzebuerg mit der Supermarktkette Cactus als Partner ein Projekt im Norden Perus aufgebaut. «Dort wird der Großteil der Bananen, die wir in Luxemburg verzehren, angebaut», so Zeien.

Laurent Schonckert, Verwaltungsdirektor bei Cactus Luxemburg, erklärt, dass man schon länger mit Fairtrade Lëtzebuerg zusammenarbeite: «Die Bananen waren eines unserer ersten symbolträchtigen Projekte», erzählt er. «Der Erfolg kann sich sehen lassen, denn mehr als 50 Prozent der in unseren Supermärkten verkauften Bananen sind fairtrade, obwohl es einen unumstrittenen Marktführer gibt.» Nicht zuletzt sei dies Ergebnis eines pädagogischen Ansatzes der beiden Partner und Verdienst der Kunden.

Fairtrade Lëtzebuerg hat vor Ort in Peru ein Recyclingzentrum errichtet, das die Plastiktüten verarbeitet, indem es sie als Rohstoffe verwendet. «Durch die Produktion von Granulaten werden Eckwinkel hergestellt, die für den Halt der Bananenschachteln, die palettenweise nach Luxemburg geschickt werden unerlässlich sind», führt Jean-Louis Zeien aus. «Seit Februar 2022 ist das Recyclingzentrum in Betrieb, darauf sind wir sehr stolz», sagt er. Drei Millionen Plastiktüten seien bereits zu 120.000 Eckwinkeln verarbeitet worden.

Zwar sei es gut, über die Bemühungen zu lesen, meint Laurent Schonckert, «aber es ist noch einfacher, sich vor Ort bei uns selbst ein Bild zu machen.» So ist die Ausstellung entstanden, in der es von der Plastiktüten bis zum Winkel geht. «Es reicht nicht, darüber zu reden, man muss es auch zeigen», so Schonckert.