In Luxemburg : Fairtrade-Produkte liegen voll im Trend

LUXEMBURG – Der Umsatz mit Fairtrade-Produkten lag 2017 in Luxemburg bei über 19 Millionen Euro, ein Plus von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Qualität und Bewusstsein der Verbraucher

Krol erklärt die Lust der Verbraucher auf fair gehandelte Produkte durch die große Auswahl und deren Qualität. «2.563 solcher Produkte werden in Luxemburg verkauft. Auch das Bewusstsein der Verbraucher ist hoch. Wir haben langfristige Kampagnen in Gemeinden und Schulen durchgeführt.»

Der Boom in diesem Sektor hat direkte Auswirkungen auf die Erzeuger. Die durch den Kaffeeverkauf generierten Prämien haben es den Kleinbauern ermöglicht, in den Kampf gegen den Klimawandel zu investieren. So ist es inzwischen möglich mit Biobananen in preisliche Konkurrenz zu der üblichen Stangenware zu treten.