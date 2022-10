Bekannt aus Netflix-Serie: Fake-Erbin Anna Sorokin kommt aus dem Gefängnis frei

1 / 6 Die Netflix-Serie «Inventing Anna» beleuchtet das Leben von Anna Sorokin (31), einer Arbeitertochter aus Deutschland, die sich mittels Fake-Identität einen Platz in der New Yorker High Society erkämpfte. Nicole Revellin/Netflix Sorokin gab sich als deutsche Erbin und Millionärin aus und schaffte es so, mehr als 210.000 Dollar von Freunden und Bekannten zu ergaunern. imago images/Future Image International Anna Sorokin wurde im Jahr 2017 erstmals verhaftet. Zwei Jahre später wurde sie von einem New Yorker Gericht zu vier Jahren Haft verurteilt. Wegen guter Führung und den angerechneten Jahren in Untersuchungshaft kam sie im Februar 2021 wieder auf freien Fuß. AFP

Seit über einem Jahr sitzt Anna Sorokin in den USA in Haft, weil sie kein gültiges Visum mehr besaß. Nun soll sie vorerst aus dem Gefängnis frei kommen – allerdings unter diversen Bedingungen. So zahle die 31-Jährige eine Strafkaution von 10.000 Dollar, werde rund um die Uhr elektronisch überwacht und steht unter Hausarrest, wie «Variety» schreibt. Zumindest so lange, bis entschieden wird, ob Anna nach Deutschland ausgeliefert wird.

Zudem ist ihr die Nutzung von Social-Media-Plattformen wie Facebook, Tiktok oder Instagram untersagt. «Wir sind von der Entscheidung des Gerichts sehr erleichtert, dass Anna Sorokin entlassen wird», freut sich ihr Anwalt gegenüber der US-Online-Plattform.

Anna saß schon mehrmals in Haft

Im Oktober 2017 wurde sie erstmals verhaftet. Zu diesem Zeitpunkt befand sie sich in einer Entzugsklinik in Los Angeles. 2019 wurde sie von einem New Yorker Gericht zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Wegen guter Führung und der angerechneten Zeit in Untersuchungshaft stand sie im Februar 2021 bereits wieder auf freiem Fuß. Allerdings nur für sechs Wochen, da sie anschließend von den Agenten der Einwanderungsbehörden festgenommen wurde.

Bereits zuvor hätten die US-Behörden versucht, Sorokin nach Deutschland abzuschieben, doch alle Versuche scheiterten. In Beamtenkreisen hieß es, dass Sorokin die Rückführung in ihre Heimat offenbar verhindern wolle, da sie danach aufgrund einer lebenslangen Einreisesperre nie wieder nach Amerika reisen dürfe.

Hast du «Inventing Anna» gesehen? Klar. Ich fand die Serie großartig. Ich habe zwei oder drei Folgen gesehen, mehr nicht. Nein, kenn ich gar nicht.