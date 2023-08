Texas, USA: Falke und Schlange kämpfen auf Peggys Arm – «es war beängstigend»

Peggy Jones sagt, sie sei «glücklich, überhaupt noch am Leben zu sein». Die Frau aus der Ortschaft Silsbee im US-Staat Texas wurde kürzlich von einem Falken angegriffen. Zuerst hatte das Tier jedoch eine Schlange, die es im Schnabel hatte, auf sie fallen lassen. Um seine Beute nicht zu verlieren, stürzte sich der Raubvogel auf Jones. Die 64-Jährige landete schließlich mit schweren Verletzungen – vor allem am rechten Arm – im Krankenhaus.

Falke stach Schnabel in Peggys Arm

Der Falke sei plötzlich tiefer geflogen, um die Schlange wieder zu schnappen. Diese schlängelte sich noch fester um Peggys Arm, auf dem nun ein regelrechter Kampf stattfand. «Der Falke packte die Schlange und zog an ihr, als wolle er sie wegtragen. Dabei schleuderte er meinen Arm hoch», schildert die Frau.

Der Greifvogel stach wiederholt mit seinem Schnabel und seinen Krallen in Peggys Arm. «Es war beängstigend und sehr traumatisch.» In dem Moment habe sie einfach «auf Überlebensmodus» geschaltet, erzählt Peggy dem Sender «CBS News».

Ich bin selten in der Natur, Chancen sind gleich null.

Ja, aber es war nicht so schlimm wie bei Peggy Jones.

Ja, auch ich landete danach im Krankenhaus. Ja, aber es war nicht so schlimm wie bei Peggy Jones. Nein, zum Glück noch nie. Ich bin selten in der Natur, Chancen sind gleich null.

Bei der vierten Attacke erwischte der Falke schließlich seine Mahlzeit und flog davon. «Ich sah mich an, es war alles voller Blut.» Peggy rannte ins Haus. Ihr Ehemann brachte sie in die Notaufnahme. Am Arm hatte die Frau tiefe Biss- und Krallwunden sowie Abschürfungen. Ihre Brille war zertrümmert, das Gesicht mit Schlangengift überdeckt.