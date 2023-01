Direktes Grenzgebiet: Fall der vermissten Lucia Alexandroae stellt Behörden noch immer vor ein Rätsel

1 / 7 Wo befindet sich Lucia Alexandroae? DR Die belgische Polizei hat am Dienstag mit großem Aufwand versucht, die 31-jährige Frau zu finden. L'essentiel Die in Luxemburg Angestellte wurde seit dem 6. Dezember nicht mehr gesehen. L'essentiel

Was ist in dem kleinen belgischen Dorf Sterpenich passiert? Die belgische Polizei hat am gestrigen Dienstag an ihrem Wohnort in der Rue du Duché Nummer 10 einen Großeinsatz durchgeführt, um die 31-jährige Lucia Alexandroae – eine junge Frau rumänischer Abstammung, die bei Eurostat-Sogeti in Luxemburg beschäftigt war – zu finden. Laut ihrer Schwester Aurica sei sie seit dem 6. Dezember nicht mehr gesehen worden.

Nachdem die Polizei ihren Ehemann in am frühen Dienstagmorgen festgenommen hatte, sperrte sie die Rue du Duché ab sieben Uhr vollständig ab, um Spürhunde einzusetzen. Kurz nach zwölf Uhr traf dann ein Sondertransport des Zivilschutzes ein. Geladen hatte er einen riesigen Bagger, der gut zwei Stunden lang im Einsatz war. Dieser hat hinter einem Hauses in einem Garten Grabungen durchgeführt – allerdings ohne sichtbaren Erfolg. Die Staatsanwaltschaft der Provinz Luxemburg lehnt jeglichen Kommentar ab, während sich in dem kleinen Dorf an der Grenze zum Großherzogtum alle fragen, was wohl passiert sei.