Fall George Floyd: Polizist Chauvin fordert neuen Prozess

Nach dem Tod von George Floyd entstanden zahlreiche Erinnerungstätten, hier in Minneapolis. AFP

Der wegen Mordes verurteilte ehemalige US-Polizist Derek Chauvin fordert eine Neuauflage seines Verfahrens. Es gebe Hinweise, dass er nicht für den Tod von George Floyd im Jahr 2020 verantwortlich war, argumentierte Chauvin in einem Gerichtsantrag. Seine Verurteilung solle aufgehoben und ein neues Verfahren oder zumindest eine Beweisanhörung angeordnet werden.

Chauvin, der eine 21-jährige Haftstrafe in einem Gefängnis im Bundesstaat Arizona verbüßt, reichte den Antrag am Montag ohne Unterstützung eines Anwalts ein. Der Ex-Polizist verwies auf den Pathologen Dr. William Schaetzel aus Topeka (Bundesstaat Kansas), mit dem er seit Februar korrespondiere. Schaetzel glaube, dass Floyd nicht aufgrund von Chauvins hartem Vorgehen bei der Festnahme erstickt sei, sondern an Komplikationen verstorben sei, die durch einen seltenen Tumor, ein sogenanntes Paragangliom, verursacht wurden. Dieser Tumor könne einen tödlichen Adrenalinschub auslösen, zitierte Chauvin Schaetzels Theorie.

Er wolle «nur die Wahrheit wissen»

Der Pathologe hat Floyds Leiche nicht untersucht, aber die Autopsieberichte eingesehen. «Ich kann mit dem, was ich weiß, nicht ins Grab gehen», sagte Schaetzel telefonisch zur Nachrichtenagentur AP auf die Frage, warum er sich an Chauvin gewandt habe. Er wolle «nur die Wahrheit wissen», so Schaetzel. Chauvin zufolge hat sich Schaetzel bereits 2021 an seinen Prozessanwalt sowie an den Richter und die Staatsanwaltschaft gewandt. Der Anwalt habe ihm jedoch nie von dem Pathologen erzählt. Die Jury hätte ihn nicht verurteilt, wenn der Pathologe ihr seine Theorie geschildert hätte, behauptete Chauvin in seinem Antrag.

Der Schwarze Floyd war am 25. Mai 2020 gestorben, nachdem Chauvin, der weiß ist, neueinhalb Minuten lang auf seinem Hals gekniet hatte. Ein Video von Umstehenden zeigte, wie Floyd ausrief: «Ich kann nicht atmen». Sein Tod löste weltweit Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus aus. Die Polizei hatte ihn aufgegriffen, weil er versucht haben soll, in einem Lebensmittelgeschäft einen gefälschten 20-Dollar-Schein in Umlauf zu bringen.

