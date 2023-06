Luxemburg: Fall «weißer Lieferwagen» – zwischen begründeter Angst und Panikmache

Anschuldigungen, die auch die Behörden in Alarmbereitschaft versetzt haben. Erst Ende vergangener Woche hatte die Police Grand-Ducale verkündet, ihre Präsenz an Orten, an denen sich Kinder aufhalten, zu erhöhen. Dennoch bleiben es erst einmal Anschuldigungen, für die es bislang keine stichfesten Beweise gibt. «Nach ersten Ermittlungen scheint es so zu sein, dass die von der ISL gemeldete, an alle Eltern der Schüler weitergeleitete und von den Medien aufgegriffene Behauptung sich als unbegründet erwiesen hat», hat die Luxemburger Staatsanwaltschaft am heutigen Mittwoch bekannt gegeben.