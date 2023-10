Fall Yeboah : Urteil zu Brandanschlag auf Asylheim von 1991 erwartet

KOBLENZ/SAARLOUIS – Vor mehr als drei Jahrzehnten brannte ein Asylbewerberheim in Saarlouis, ein Mensch starb. In Koblenz könnte am Montag dennoch ein Mann dafür verurteilt werden. Denn Mord verjährt nicht.