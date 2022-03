Feuerhölle in Sibirien : Fallschirmjäger springen ins Inferno - 8 Tote

Es war ihr letzter Löscheinsatz: Mindestens acht Feuerwehr-Fallschirmspringer kamen im Kampf gegen einen seit Tagen wütenden Waldbrand in Sibirien ums Leben.

Starker Wind im gebirgigen Gebiet habe das Feuer in der Teilrepublik Tuwa noch mehr angefacht. Die Feuerwehrleute seien nach der Landung mit ihren Fallschirmen in den Flammen gefangen gewesen. Die Opfer gehörten einem vierzehnköpfigen Fallschirmjäger-Einsatzkommando an, das speziell in der Bekämpfung von Waldbränden ausgebildet worden war. «Die Männer waren trainiert und hatten mehrere Jahre Erfahrung», sagte ein Sprecher.