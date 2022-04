Polizei gibt Entwarnung : Fallschirmspringer-Demonstration führt zu Evakuierung des US-Capitols

Grund sei ein «Flugzeug, das eine mutmaßliche Bedrohung darstellt», gewesen. Kurz danach kommt die Entwarnung. Es handelte sich um Mitglieder der Golden Knights der US-Armee, die eine Vorführung vor einem Baseballspiel inszenierten.

Das Capitol wurde am Mittwochabend deswegen evakuiert, kurz danach gibt die Polizei Entwarnung.

Militär-Fallschirmspringer sorgten am Mittwochabend für Furore. Laut einer anonymen Quelle hatte sich ein Flugzeug nicht registriert, das dann als verdächtig eingestuft wurde. Dabei handelte es sich nur um eine Fallschirm-Demonstration für ein Baseballspiel.

Das US-Capitol wurde am Mittwochabend kurzzeitig evakuiert, nachdem die Polizei erklärte, sie verfolge ein Flugzeug, «das wahrscheinlich eine Bedrohung darstellt». Das Flugzeug entpuppte sich jedoch als Militärflugzeug, aus dem Menschen zu einer Demonstration mit dem Fallschirm absprangen, wie Beamte gegenüber «The Associated Press» erklärten.