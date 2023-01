Santé-Wochenrückblick : Fallzahlen von Corona- und Grippeinfektionen in Luxemburg weiterhin rückläufig

Die Grippe scheint immer mehr in den Hintergrund zu rücken.

Die Atemwegsinfektionen in Luxemburg gehen weiterhin deutlich zurück. Dies geht aus den Zahlen für die Woche vom 16. bis 22. Januar hervor, die am Donnerstag vom Gesundheitsministerium veröffentlicht wurden. An der Corona-Front gingen die Fallzahlen im Vergleich zur Vorwoche um 16,6 Prozent zurück, mit 550 Fällen im Vergleich zu 660 aus der Vorwoche. Fast die Hälfte davon (48 Prozent) waren Reinfektionen.