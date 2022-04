Türkei : Falsch abgebogen – Mann rast Tram-Schienen entlang

Die Pendler an einer Tram-Haltestelle in Istanbul staunten nicht schlecht, als statt der erwarteten Bahn ein silberner Kleinwagen an ihnen vorbeifährt.

Medienberichten zufolge, hatte der Autofahrer im Istanbuler Stadtteil Fatih eine Abbiegung auf der Hauptstraße verpasst, war falsch abgebogen und so versehentlich auf die Gleise geraten. Überwachungskameras zeigen, wie der verwirrte Fahrer des silbernen Kleinwagens vor den verdutzten Augen zahlreicher Pendler durch die Topkapi Istasyonu-Haltestelle rast und schließlich zum Stehen gelangt.

Wie die türkische Nachrichtenseite Haberler berichtet, mussten Feuerwehr und Polizei anrücken, um das Auto von den Gleisen zu heben. Verletzt wurde bei dem kuriosen Missgeschick niemand.