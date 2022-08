Deepfake: Falsche Kronprinzessin Leonor tanzt in einem Tiktok-Video

Auf Tiktok ging ein Video viral, in dem ein Mädchen zum Song «Medina» tanzt.

Ein aktuelles Video auf Tiktok dürfte der spanischen Königsfamilie gar nicht gefallen. In dem Clip ist ein Mädchen zu sehen, das zum Song «Medina» des philippinischen Rappers Andrew Ford (65) tanzt und dabei Kronprinzessin Leonor auf den ersten Blick überraschend ähnelt. Die Nachricht, dass die 16-Jährige neuerdings auch auf Tiktok ist und in einem Clip sogar tanzt, verbreitete sich rasant und sorgte in Spanien für Aufsehen.