Luxemburger Polizei : Falsche Polizisten haben es auf ältere Menschen abgesehen

Unter dem Vorwand, es habe einen schweren Unfall gegeben, in welchem ein nahes Familienmitglied verwickelt sei, werden die angerufenen Opfer dazu aufgefordert, eine Kaution zu hinterlegen. Nur so könnten die inhaftierten Familienangehörigen wieder auf freien Fuß kommen. Die vermeintlichen Opfer werden bei den Anrufen derart unter Druck gesetzt, dass sie sich schließlich dazu bereit erklären, ihre Wertgegenstände, wie beispielsweise Schmuck oder Bargeld, herzugeben. Die Beute wird dann von angeblichen Gerichtsmitarbeitern oder Polizisten bei den Opfern zu Hause abgeholt.

So erging es in den letzten Wochen mehreren älteren Bewohnern, die den Betrug von falschen Polizisten nicht erkannten. Allerdings muss man wissen, dass ein derartiges Vorgehen für das Hinterlegen einer Kaution in Luxemburg nicht angewandt wird. Sollten etwaige Zweifel über die Glaubwürdigkeit einer Person, die sich als Polizist ausgibt, bestehen, sollte sofort eine Polizeidienststelle kontaktiert werden.