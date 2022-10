Kriminalität in Luxemburg: Falsche Polizisten ziehen durchs Land

Vorsicht Betrug! Vor den Betrügern wurde bereits am Anfang des Monats gewarnt , sie sind jedoch noch immer unterwegs. Die Polizei erklärt, dass sich die Betrüger als Polizisten ausgeben würden und vor allem ältere Mitmenschen ins Visier nehmen. Die Kriminellen rufen ältere Mitbürger an, um ihnen mitzuteilen, dass ein nahestehendes Familienmitglied in einen Unfall verwickelt sei, und dass sie eine Kaution stellen müssten, damit der jeweilige Angehörige freikomme.

Die Polizei holt Kaution nicht ab

Die echte Polizei betont, dass ein derartiges Vorgehen zum Einzug einer Kaution in Luxemburg nicht existiere. Unter anderem «sprechen luxemburgische Polizisten immer Luxemburgisch», hebt die Polizei in einer am heutigen Donnerstag eingegangenen Mitteilung hervor. Habe man Zweifel in Bezug auf einen Polizisten, solle man nicht zögern, die nächste Polizeidienststelle zu kontaktieren. Zudem könne man die angeblich in einen Unfall verwickelten Angehörigen anrufen.