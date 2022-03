Ehemann verhaftet : Falsche Trauerrede entlarvt Killer

Nach dem Mord an der 28-jährigen Jayde Panayiotou nimmt die Polizei in Südafrika deren Mann fest. Seine Trauerrede hatte ihn verraten.

«Jayde ist nicht von uns gegangen, sie ist überall», liest der 28-jährige Christopher Panayiotou an der Trauerfeier seiner verstorbenen Frau mit zitternder Stimme vor. Wenige Tage später nimmt ihn die Polizei im südafrikanischen Port Elizabeth fest.

Die Primarschullehrerin Jayde Panayiotou (28) war am 21. April auf dem Weg zur Arbeit entführt und erschossen worden. Der Fall macht derzeit in südafrikanischen Medien Schlagzeilen – beziehungsweise Panayiotous kaltblütiger Ehemann. Denn wie sich zeigte, hatte dieser seine herzbewegende Rede, die er seiner Frau Jayde am Grab widmete, im Internet abgeschrieben: