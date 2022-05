Fehlarlarm : Falscher Alarm im Markusberg-Tunnel löst Stau auf A13 aus

SCHENGEN – Ein Autofahrer hat am Dienstag «versehentlich» den Feueralarm im Markusberg-Tunnel auf der A13 ausgelöst. Dieser wurde in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, was zu großen Staus führte.

Der Fahrer eines Pannenfahrzeugs hat im Markusberg-Tunnel versehentlich den Feueralarm ausgelöst – und lange Staus auf der A13 ausgelöst. «Tunnel seit 30 Minuten geschlossen, Feueralarm, Autobahn blockiert», schrieb ein «L'essentiel»-Leser gegen 10 Uhr. Er stecke in einem riesigen Stau auf der A13 fest.

Die Polizei teilte auf L'essentiel-Anfrage mit, dass es sich um den Fehler eines Autofahrers handelte. Der Fahrer eines Pannenfahrzeugs «löste irrtümlich den Feueralarm aus, woraufhin der Tunnel gesperrt wurde» – ein offenbar festgelegter Ablauf. Gegen 10.40 Uhr teilte der «ACL» mit, dass alle Fahrspuren wieder freigegeben worden seien.

Die Polizei erinnert daran, dass Autofahrer, die in einer solchen Situation feststecken, «jedes Manöver vermeiden sollten, das zu einem Unfall führen könnte». Hierzu gehören demnach Wendemanöver oder das Rückwärtsfahren. Die Verkehrsteilnehmer mussten den von der großherzoglichen Polizei aufgestellten Hinweisen folgen.