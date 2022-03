In Rheinland-Pfalz : Falscher Impfpass – Drei Monate auf Bewährung

LANDSTUHL – Das Amtsgericht macht ernst und spricht das erste Mal ein solches Urteil aus. Apotheken sollen in solchen Fällen von der Schweigepflicht befreit sein.

Nun wurde der Betrüger wegen Urkundenfälschung zu drei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Der Mann war schon vorbestraft. Das Gericht gibt an, dass das Strafmaß so hart ausgefallen ist, weil es auch zur Abschreckung gelten soll. Die Justiz bestätigt auch, dass Apotheker in einem solchen Fall nicht an die Schweigepflicht gebunden sind und Anzeige erstatten können. Da sich der Mann eventuell in einer anderen Apotheke ein Zertifikat hätte erschleichen können, berechtige die Anzeige. Der Direktor des Amtsgerichts sagte gegenüber «Bild am Sonntag»: «Der Richter hat als einer der Ersten den Paragraf 34 in diesem Zusammenhang angewendet.»