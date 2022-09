Slowenien: Falscher Patient wird eingeäschert – «das hat unser Vater nicht verdient»

Der Vorfall ereignete sich in Celje, nordöstlich der slowenischen Hauptstadt Ljubljana.

Sloweniens Gesundheitsminisert Danijel Besic Loredan: «Das ist völlig inakzeptabel.» Er bot seinen Rücktritt an, dieser wurde aber vom slowenischen Ministerpräsidenten abgelehnt.

In Slowenien sind zwei Patienten verwechselt worden, woraufhin einer von ihnen unter einer falschen Identitätsangabe mutmaßlich eingeäschert wurde. Gesundheitsminister Danijel Besic Loredan sprach am Donnerstag von einem «völlig inakzeptablen» Vorfall. Jemand habe seinen Vater einäschern lassen und am Tag darauf erfahren, dass er lebe, sagte der Minister. Eine andere Familie habe dann erfahren, dass ihr Verwandter tot sei. «Von menschlicher Seite ist das unvorstellbar», sagt der empörte Minister. Eine solche Fehlerserie im modernen Gesundheitswesen dürfe einfach nicht passieren.