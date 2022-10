Ein 44-jähriger Mann, der sich als Pilot ausgegeben hat, steht in der Schweiz vor Gericht, weil er Frauen, zuerst verführt und dann betrogen hat. Er lebte in Luxemburg, wo er ein Kind hat.

Prozess in der Schweiz : Falscher Pilot und Herzensbrecher hat in Luxemburg gelebt

Der Mann wird beschuldigt, in der Schweiz Geld von Frauen erpresst zu haben. LinkedIn

Es ist ein Fall, der in jeder Hinsicht an den des luxemburgischen Don Juan erinnert, der in Frankreich und Luxemburg verurteilt wurde, weil er junge Frauen betrogen hatte, nachdem er sie über Dating-Apps verführt hatte. Mit dem Unterschied, dass der Fall in der Schweiz stattfindet und sich Samba während seines Prozesses durch sein verwirrendes Verhalten auszeichnete.

Der Mann, der unter anderem wegen Betrugs und Geldwäsche vor Gericht steht, gab sich in sozialen Netzwerken als Flugkapitän aus. Seine Masche bestand darin, das Vertrauen seiner Opfer, meist in der Schweiz lebende Afrikanerinnen, zu gewinnen und ihnen Geld abzuknöpfen. Unter dem Vorwand, Schwierigkeiten mit der Verwaltung zu haben, oder mit dem Versprechen, billigere Flugtickets zu bekommen, soll Samba alle Mittel eingesetzt haben, um seine Opfer zu täuschen. Mit einigem Erfolg, da Überweisungen auf seinem Bankkonto landeten und Telefonabonnements in seinem Namen abgeschlossen wurden.

«Schlimmer als Daesh un Al-Qaida»

Außerdem soll er die Gelegenheit genutzt haben, um von den Opfern sexuelle Gefälligkeiten zu erhalten, mit denen er sie anschließend erpresst hat. Die schweren Vorwürfe hinderten ihn, laut unseren Schweizer Kollegen von 20 Minuten, jedoch nicht daran, sich vor Gericht unmöglich zu benehmen.

Er griff unter anderem seinen Anwalt an (seinen siebten seit Beginn des Prozesses), beschuldigte die Polizei und ein Opfer der Verschwörung vor dem Hintergrund des Drogenhandels und war mehrfach abfällig gegenüber der Vorsitzenden Richterin. Als Höhepunkt der Show bezeichnete der mutmaßliche Betrüger die Staatsanwältin als «schlimmer als Daesh und Al-Qaida».

Kind in Luxemburg

Hektische Debatten, die nicht dazu beigetragen haben, verlässliche Informationen über den Werdegang dieses Störenfrieds zu erhalten. Er behauptet, von einer reichen senegalesischen Familie adoptiert worden zu sein und in Belgien studiert zu haben. Er hält sich illegal in der Schweiz auf und ist in Luxemburg wohnhaft, wo er ein Kind hat. Er soll drei weitere Kinder haben, zwei in der Schweiz und eines in den Vereinigten Staaten.