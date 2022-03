Sehr kurze Ehe : Falsches Lied auf Hochzeit – Scheidung

Wegen eines Liedes, das sich die Braut zum Tanzen gewünscht hat, ging die Ehe eines irakischen Pärchens schon nach wenigen Stunden in die Brüche.

«Ja, ich bin dominant»

In der Ehre verletzt

Berichten zufolge tanzte die junge Braut ausgelassen zu dem Lied und genoss ihre Hochzeit, aber die Familie des Bräutigams zeigte sich empört, was zu einem großen Streit zwischen den beiden Familien führte. Der Bräutigam gab an, dass er sich durch die Musik zutiefst in seiner Ehre verletzt gefühlt hätte. Kaum war die Hochzeit vorbei, reichte er also die Scheidung ein.