Schwarzwald : Familie des Opfers lyncht Vergewaltiger

Nach der brutalen Vergewaltigung einer jungen Frau stellen Angehörige den mutmaßlichen Täter. Sie verprügeln ihn so schwer, dass er noch vor Ort stirbt.

Auf brutale Art rächten sich am Mittwoch Angehörige eines Opfers an dessen mutmaßlichem Vergewaltiger. Die Frau war am 12. Juni laut Angaben der Polizei in Freiburg i.B. im deutschen Müllheim im Bundesland Baden-Würtemberg brutal vergewaltigt worden. Täter und Opfer kannten sich namentlich, standen aber in keiner Beziehung. Nach dem Flüchtigen fahndete die Staatsanwaltschaft mit einem Haftbefehl.