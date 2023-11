Familie im Haus: Maskierte versuchen bei Pietro Lombardi einzubrechen

Während die ganze Familie zusammen Filme guckt, beginnen plötzlich Maskierte eine Scheibe zur Wohnung einzuschlagen. So hat Pietro Lombardi den Einbruchversuch erlebt.

Was als gemütlicher Filmabend mit der Familie beginnt, wird für die Lombardis zum Thriller. «Erst hat es ein paar Mal geklingelt – aber das ist an Halloween ja normal», erzählt DSDS-Gewinner Pietro Lombardi (31) auf Instagram. Weil er mit Frau Laura Maria Rypa (27), Sohn Leano (1) und den Hunden seine Ruhe haben wollte, gingen sie hoch ins Schlafzimmer, um einen Film zu gucken. Die Familie ist erst im Oktober in ihr neues Haus eingezogen.

Zehn Minuten später macht es unten «pam, pam, pam». Pietro vermutet, dass Kinder sich einen Streich erlauben. Doch Laura Maria widerspricht. Für sie klingt es nach mehr als einem Kinderstreich. Und tatsächlich: Pietro rennt in Richtung des Gepolters und sieht «maskierte Menschen, die versuchen, hier mit irgendwas die Scheibe einzuschlagen.»

Während er auf Instagram in die Kamera spricht und erzählt, seufzt Pietro mehrmals, vergräbt das Gesicht in den Händen, schüttelt den Kopf. Dann hebt er den Zeigefinger und wendet sich an die Maskierten: «Ihr Bastarde, ihr Dreckskinder! Wer meine Familie anfasst, ich schwöre euch, ihr Hunde!» Nach einem Schnitt entschuldigt sich der Sänger für seine Fluchtirade. «Meine Frau und mein Kind waren im Haus. Wenn ihnen etwas passiert wäre, könnte ich mir das nie verzeihen.»

Einbruchsversuch hinterlässt Spuren

Die Einbrecher fliehen über das Nachbargrundstück, als sie Pietro sehen. «Seid froh, dass ich nicht einen von euch gepackt hab. Ich hätte euch nicht mehr losgelassen, ich schwörs euch.» Auf Instagram zeigt Frau Laura Maria, welche Spuren der Einbruchsversuch an der Tür hinterlassen hat. Der Türrahmen ist deformiert, die Glasscheibe hat im unteren Bereich Risse.

«Wir sind froh, dass hier keiner drin war, dass es nur bei diesem Schock geblieben ist», sagt Pietro Lombardi. Der Schock sitzt allerdings tief. «Ich werde diese Nacht sicher kein Auge zu machen, auf keinen Fall. Ich bin so abgefuckt wütend.» Über den Einbruchsversuch zu reden, helfe ihm gerade, das Erlebte zu verarbeiten.

Der Sänger lobt die Polizei, die sehr schnell gekommen sei. Sie kontrollierte, ob sich noch einer der Maskierten in oder ums Haus versteckte und gab Entwarnung. Laura Maria fürchte sich trotzdem davor, zu schlafen. Für Pietro gibt es jetzt nur eine Lösung: Die Sicherheitsmaßnahmen müssen ausgebaut werden. Schon jetzt zeichnen Kameras den Eingangsbereich zu ihrem Haus auf, wie Bilder von Laura Maria auf Instagram zeigen. Dort stellt sie einen der gefilmten Einbrecher an den Pranger. «Das ist der Mann», schreibt sie zur Videoaufnahme, die einen Mann zeigt, der mehrmals bei den Lombardis klingelt.

Pietro möchte Wachleute engagieren. So was soll nie mehr passieren. «Ich hoffe, ihr müsst das nie erleben», sagt der Sänger zu seinen Fans. Pietro nimmt sich vor, trotz des Vorfalls nicht in Angst zu leben. «Wir sind glücklich, haben ein schönes Haus.» Die Familie solle ihr Leben im neuen gemeinsamen Daheim genießen.