Luxemburg : Familie Kemp liegt die Feuerwehr im Blut

MERTERT – Jeannot, Svenja und Jaimy gehören nicht nur zur gleichen Familie, sondern sind alle drei in der Feuerwehr.

Er ist erst sieben Jahre alt, weiß aber bereits ganz genau, was er später werden möchte. Der kleine Jaimy ist nämlich auf der Feuerwache in Grevenmacher-Mertert in seinem Element. «Ich möchte gern mit den Erwachsenen bei den Rettungsaktionen dabei sein», sagt er. Dieses klare Bild vom späteren Beruf hat er seinen Eltern zu verdanken. Sein Vater Jeannot ist nämlich seit 30 Jahren bei der Feuerwehr und seine Mutter Svenja seit 2003.