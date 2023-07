Grenzgänger im Koma: Familie und Freunde bangen um angeschossenen Aimène

Der Schock ist noch immer groß: In der Nacht auf Freitag wurde Aimène neben seinem Haus in der französischen Grenzgemeinde Mont-Saint-Martin von einem Schuss der Spezialeinheit RAID am Kopf getroffen und so schwer verletzt, dass er notoperiert werden musste und noch immer im Koma liegt. Der 25-Jährige, der seit mehr als einem Jahr bei der Sicherheitsfirma G4S in Luxemburg angestellt ist und für die Sicherheit einer Notunterkunft auf dem Kirchberg sorgt, war auf dem Weg in den Feierabend.