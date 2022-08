Los Angeles: Familie von Anne Heche – «Es wird nicht erwartet, dass sie überlebt» 

Wie mehrere US-Medien die Familie der Schauspielerin zitieren, wird sie den schweren Autounfall wohl nicht überleben. «Leider erlitt Anne Heche bei ihrem Unfall ein schweres anoxisches Hirntrauma und liegt nach wie vor im Koma, in kritischem Zustand. Es wird nicht erwartet, dass sie überlebt.» Heche sei weiterhin an lebenserhaltenden Geräten angeschlossen, damit geprüft werden könne, ob ihre Organe für eine spätere Spende infrage kämen. Eine solche Spende sei schon seit langem ihr Wunsch gewesen.

Weiter dankt die Familie in einer Erklärung der riesigen Unterstützung und Fürsorge für Heche nach dem schlimmen Autounfall in Los Angeles. «Wir möchten allen für ihre freundlichen Wünsche und Gebete für Annes Genesung danken und den engagierten Mitarbeitern und wunderbaren Krankenschwestern danken, die sich im ‹Grossman Burn Center› im West Hills Hospital um Anne gekümmert haben», schreibt die Familie.

Anne Heche stand mit Johnny Depp vor der Kamera

Die Polizei gab am Donnerstag bekannt, dass gegen Heche wegen Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ermittelt werde. Beamte hätten einen Durchsuchungsbefehl erwirkt und ihr Blut entnommen, sagte ein Sprecher der Polizei von Los Angeles, Jeff Lee. Dabei habe man Rauschmittel in ihrem Körper nachgewiesen.

Die US-Schauspielerin Anne Heche wurde letzte Woche bei einem Autounfall schwer verletzt. Laut TMZ.com wurde sie mit Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall am Freitag in Los Angeles soll Heche in ein Wohnhaus gerast sein, dabei hätten das Gebäude und ihr Fahrzeug Feuer gefangen. Aufnahmen, die von US-Medien verbreitet wurden, zeigen, wie die Schauspielerin in einen Krankenwagen gebracht wird.