Freudenberg (D): Familie von Luise (12) veröffentlicht Traueranzeige

Die Trauer in Freudenberg ist groß.

Die zwölfjährige Luise wurde vor über einem Monat in Freudenberg erstochen.

Die Familie der getöteten Luise (12) hat eine Traueranzeige veröffentlicht, wie RTL berichtet. «Dein Tod ändert alles! Die Zeit ändert nichts! Wir vermissen dich heute genauso wie am Tag deines Todes. Wir vermissen dich einfach!», schreibt die Familie. Und weiter: «Unser Haus – so still. Dein Platz – für immer leer.»