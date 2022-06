Mallorca : Familien der «Kegelbrüder» legen halbe Million für Brand-Schäden zusammen

Bei einem Brand in der Nähe des Ballermanns waren am 20. Mai zwei Gaststätten und eine Wohnung beschädigt worden. Nun haben die Familien der Beschuldigten Geld zusammengelegt, um solidarisch für die Schäden aufzukommen.

Damit wollten die Tatverdächtigen, von denen am Dienstag noch zwölf in Untersuchungshaft saßen, ihre Kooperationsbereitschaft bekräftigen, schrieb der Anwalt der Familien in einer Mitteilung.

13 Deutsche wurden verhaftet, weil sie verdächtigt werden, einen Brand in der Bar «Why Not Mallorca» im Zentrum von Arenal ausgelöst zu haben.

Die Familien der 13 wegen Brandstiftung auf Mallorca verdächtigten deutschen Urlauber haben nach Angaben ihres Rechtsanwalts 500.000 Euro für die Solidarhaftung zusammengelegt. Das Geld werde in Kürze bei der spanischen Justiz hinterlegt, teilte Anwalt Raban Funk aus dem niedersächsischen Stolzenau mit. Damit wollten die Tatverdächtigen, von denen am Dienstag noch zwölf in Untersuchungshaft saßen, ihre Kooperationsbereitschaft bekräftigen, schrieb der Anwalt in einer Mitteilung. Die Summe hatte der spanische Untersuchungsrichter festgesetzt. Medienberichten zufolge handelt es sich bei den Deutschen um Männer im Alter zwischen 24 und 29 Jahren, die einem Kegelclub aus Münster angehören.