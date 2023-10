Familienglück: Nico Santos soll zum ersten Mal Papi werden

Auf Facebook gibt es Videos von Nico, wie er neben einem Pool am Keyboard steht und singt, während Feriengäste vorbeihuschen. Hat sich Aileen bereits an einem solchen Quasi-Privatkonzert in Nico verliebt? Auf jeden Fall blieben die beide vorerst nur Freunde, unter anderem wegen der Distanz zwischen ihnen: Während Aileen in in der Nähe von Köln lebte, wohnte Nico in Berlin – bis das Schicksal sie wieder zusammenbrachte.