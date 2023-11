Familienplanung: In Israel werden toten Soldaten die Spermien entnommen

In kaum einem anderen Land werden Maßnahmen zur Familienplanung so stark vom Staat unterstützt wie in Israel. «Familie und Kinder haben einen sehr hohen Stellenwert in der israelischen Gesellschaft, auch deshalb gehört Israel zu den Vorreitern der Reproduktionsmedizin», zitiert die Frankfurter Allgemeine Dr. Noga Fuchs Weizman, eine Fruchtbarkeitsspezialistin, die in Tel Aviv arbeitet.