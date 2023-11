Familienplanung: Was ist der ideale Altersabstand zwischen zwei Kindern?

Ein größerer Altersabstand wirkt sich aber nicht nur positiv auf die Bildung der Kinder aus, sondern auch auf die Ehe der Eltern. So fand die Psychologin Venla Berg mit Daten von Paaren über den Zeitraum von 37 Jahren heraus, dass ein größerer Abstand zu weniger Scheidungen führt. Eltern, die Kinder in einem 18-monatigen oder kürzeren Abstand hatten, hatten ein bis zu 49 Prozent höheres Risiko, sich zu trennen, als Eltern mit Kindern, die einen Abstand von vier oder mehr Jahren hatten.

Die Begründungen des Teams rund um Berg sind nachvollziehbar: Die ersten (zumindest zwei) Jahre mit Kind stellen jede Beziehung auf den Prüfstand. Während man in die neuen Aufgaben hineinwachsen muss, wirken sich Stress und Schlafmangel zusätzlich auf das Gemüt aus. Zieht man als Paar nicht am gleichen Strang, geraten die Freuden am Familienglück in Vergessenheit und eine weitere Geburt könnte dieses ohnehin schon fragile Gerüst zum Einstürzen bringen.