England: Familienvater gesteht seelenruhig Mord an Partnerin und drei Kindern

Der Engländer ermordete im September 2021 seine schwangere Partnerin und drei Kinder in seinem damaligen Haus. Zwei der Kinder, John und Lacey, stammten aus einer früheren Ehe seiner Partnerin. Das dritte Kind gehörte nicht zur Familie, sie war eine Freundin von Lacey. Eigentlich hätte sie einen Tag vor dem Mord nach Hause gehen sollen.

Bis heute ist nicht klar, was Damien Bendall zu dieser Tat getrieben hatte. Laut der BBC stand er beim Vierfachmord unter dem Einfluss von Kokain und Cannabis. Nach der Tat tauschte der 32-Jährige die Spielkonsole des 13-jährigen John gegen Drogen ein. Einen Tag nach dem brutalen Massaker rief er die Polizei und gestand seelenruhig seine Tat. Im darauffolgenden Prozess gab der Engländer noch ein weiteres erschütterndes Detail zu: Er verging sich an der elfjährigen Lucy, bevor er sie tötete. Am Mittwoch wurde Damien Bendall fünfmal zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt.