Carmen tobt vor Wut: Fan erstellt Fake-Pornoseite von Davina und Shania Geiss

So würden sie regelmässig Dickpics zugestellt bekommen.

RTLZWEI / Foto: Per Florian Appe

RTL zwei / Per Florian Appe

Seit 2011 gewährt die Familie in «Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie» Einblicke in ihr Luxus-Leben. Doch es bringt auch Schattenseiten mit sich. Vor allem für die Teenie-Töchter.

Das Millionärspaar Carmen und Robert Geiss (58) lebt in Saus und Braus. Dabei lassen sich die beiden seit über einem Jahrzehnt von TV-Kameras begleiten. Doch ihr Ansehen bringt auch Schattenseiten mit sich, wie sie nun in ihrer aktuellen Podcast-Folge «Mit Pamela Anderson durch Monaco» offenbaren. Während des Gesprächs erinnern sich die beiden gemeinsam mit ihren Töchtern Shania (18) und Davina (19) an witzige Anekdoten und überraschende Fan-Momente. Doch schnell wird klar, dass einige ihrer Anhänger über die Stränge schlagen – vor allem bei den jungen Frauen.