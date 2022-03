Polizei ermittelt : Fan sorgt mit Hitlergruß gegen Israel für Eklat

Ein Skandal überschattet das Länderspiel zwischen Deutschland und Israel. Ein Fan wird nach einem Hitlergruß abgeführt.

Ein antisemitischer Vorfall sorgt beim Fußball-Ländertest zwischen Deutschland und Israel für Aufregung. Die Gastgeber setzen sich am Samstag mit 2:0 durch. Gespielt wurde in Sinsheim.

Noch vor dem Anpfiff verurteilte der DFB die Gräueltaten in Nazi-Deutschland demonstrativ.

Laut Polizei Mannheim ist inzwischen bekannt, dass es sich um einen 28-Jährigen handelt. Es läuft ein Ermittlungsverfahren. Der Vorfall wird wohl ernste strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Diese reichen in Deutschland von Geld- bis hin zu Freiheitsstrafen.

Aufregung um TV-Kommentator

Indes sieht sich übrigens auch ZDF-Kommentator Oliver Schmidt mit dem Vorwurf des Antisemitismus konfrontiert. Er kommentiert das Spiel am Samstag im Öffentlich-Rechtlichen live. Dabei sagt er: «Die arabischen Israelis haben einen schwierigen Stand in der Öffentlichkeit. Da kam auch die Aufforderung des neuen Sportdirektors Israels, Yossi Benayoun. Er hat gesagt, er möchte keine politischen Stellungnahmen auf Social Media (...) Solange die arabischen Sportler still sind, werden sie akzeptiert.»